Francesco Valdiserri travolto e ucciso, voci da Roma: "Alcol, tutti sanno..."

La Procura di Roma ha chiesto la convalida dell'arresto per Chiara Silvestri, la 23enne che ha travolto e ucciso Francesco Valdiserri. Il 18enne, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, si trovava sul marciapiede quando l'auto della ragazza lo ha travolto a folle velocità. Miracolosamente illeso l'amico di Francesco, anche lui sul marciapiede. Non era però la prima volta che la Silvestri veniva fermata. Due anni fa alla ragazza era stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza. Anche questa volta dopo l'incidente la Silvestri ha presentato un tasso alcolemico di 1,57 grammi/litro, tre volte oltre il limite di legge.

Al momento si indaga sul cellulare. Le è infatti stato sequestrato lo smartphone con il quale ha chiamato i soccorsi. Attualmente è al vaglio delle analisi per verificare se la ragazza, "non negativa" ai cannabinoidi (non assunti nelle ore precedenti all'incidente), stesse parlando o chattando con qualcuno. Intanto però si solleva la polemica, con il giornalista Francesco De Dominicis che denuncia una situazione allarmante.

"In molti locali, a Roma, e all'Eur - scrive su Twitter il direttore Comunicazione e Relazioni esterne per FABI - per quel che so per esperienza, viene (ir)regolarmente venduto alcol ai minorenni. A volte al bancone, a volte quando i ragazzi prendono il "tavolo". Lo sanno tutti. Ma nessuno fa niente". E a chi gli contesta il fatto che la giovane fosse maggiorenne, lui tuona: "Ma è una questione che va affrontata per tempo. Prima che si diventi maggiorenni e poi si guidi".