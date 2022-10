Meteo, assist a Putin: si mette male, cosa sta per accadere in Italia

26 ottobre 2022 a

a

a

Dopo un'estate secca e calda, con temperature record in Italia e in Europa, anche questo autunno si è mostrato decisamente insolito per le medie stagionali. Il clima mite e soleggiato che si porta con sé l'ottobrata prosegue ormai da circa un mese, perciò viene naturale chiedersi quando ci sarà il vero calo delle temperature. A darci conferme sulla fine di questo caldo anomalo ci pensano le ultime proiezioni dei modelli previsionali, che sono riportate sul sito dell'esperto meteo Mario Giuliacci. Che questo periodo eccezionale sia destinato a finire è quindi sicuro. Adesso, però, occorre capire però quando, anche se non sembra che tutto ciò avverrà a breve.

Meteo, Scipione si abbatte sulla terza Ottombrata: temperature senza precedenti

Secondo il meteorologo, l'alta pressione di matrice africana rimarrà saldamente posizionata sul Mediterraneo anche nei prossimi giorni, ma la svolta autunnale si avrà quando l'asse dell'area anticiclonica si sposterà più a ovest. In altre parole, per tutta l'ultima parte di ottobre si avranno delle temperature tipiche di settembre, quasi estive, ma senza quei picchi di 30 gradi e oltre che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Ma è con l'arrivo di novembre che sembra confermata la possibilità di un importante cambiamento, quando l'alta pressione cederà lo spazio a correnti più fresche e instabili. Insomma, un assist a Vladimir Putin: il grande freddo, infatti, farà aumentare la richiesta di materie prime energetiche.. Con queste condizioni, dunque, il mese di novembre è probabilmente destinato a partire con un complessivo calo delle temperature che, in un paio di giorni, dovrebbero estendersi in tutta Italia. Questo non significa che arriverà immediatamente il freddo invernale, ma in ogni caso le giornate saranno decisamente più fresche e avranno il sapore tipico dell'autunno.