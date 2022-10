Catania, canadair precipita: il video dell'impatto, 2 morti

27 ottobre 2022 a

Sarebbe stato l’urto della carena contro il costone di Monte Calcinera a causare la caduta del Canadair dei vigili del fuoco a Linguaglossa. È la prima ricostruzione che arriva dalla Protezione civile nazionale. L’aereo è caduto nel corso di un intervento antincendio in una zona boschiva. Al lavoro sul posto le squadre Urban search and rescue (Usar) dei vigili del fuoco con altro personale di terra e un elicottero AW 139 ’Drago 146’ in servizio al Reparto volo di Catania. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, segue da vicino la situazione. Schifani, secondo quanto si apprende, viene informato costantemente dal dipartimento di Protezione civile regionale guidato da Salvo Cocina. "La dinamica è da stabilire, il canadair ha impattato sulla montagna per poi precipitare al suolo. Le squadre sono sul posto e stanno cercando di arrivare al relitto dell’aereo. Era una giornata di sole ma non sono in grado di stabilire le condizioni del vento. A bordo vi erano due piloti, il comandante e il vice", ha fatto sapere Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, a Rainews24.



Il video dello schianto-Immagini forti

"Apprendo con profonda commozione la tragica notizia dell’incidente aereo avvenuto alle pendici dell’Etna in Sicilia, che ha visto coinvolto un Canadair durante un’operazione anti-incendio. Mi stringo alle famiglie dei piloti ancora dispersi ed esprimo la mia vicinanza al Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, che sta coordinando le operazioni di soccorso, e al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani in questi momenti di angoscia", ha fatto sapere il ministro della Ricerca e dell'Università, Anna Maria Bernini.