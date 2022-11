Piantedosi, colpaccio al rave: cos'ha sequestrato la polizia

01 novembre 2022 a

Il governo Meloni, col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha subito mostrato il pugno duro su eventi e feste illegali. Lo sgombero del rave party "Witchtek" a Modena lo dimostra chiaramente. La polizia, che è andata sul posto subito dopo l'allontanamento pacifico dei giovani venuti da tutta Europa per ballare e festeggiare Halloween, avrebbe sequestrato il sistema audio utilizzato nel capannone. Ma non è tutto.

Mentre se ne stavano andando, infatti, sono stati individuati e scortati in Questura ben 14 autocarri con sopra strumenti musicali di ogni tipo, mixer e casse. Il sequestro - come scrive Leggo - avrebbe riguardato oltre 100 pezzi per un valore stimato di almeno 150mila euro. Gli organizzatori denunciati, invece, sarebbero 14. Si tratterebbe di giovani provenienti da varie regioni italiane e anche di un olandese.

In serata, inoltre, sarebbero stati identificati pure 25 raver olandesi allontanati dalla Polstrada, dopo un controllo a Campogalliano, dove volevano fermarsi con 6 camper. Intanto dal governo è arrivata una decisione chiara, che renderà sempre più difficile organizzare eventi di questo tipo. Nel primo decreto dell'esecutivo Meloni, infatti, sono previsti fino a 6 anni di carcere e multe salate per chi organizza i rave party. È stato deciso ieri durante il Consiglio dei ministri.