Predappio, toghe in azione: 8 indagati per il raduno

02 novembre 2022 a

a

a

Otto persone che hanno partecipato al corteo di Predappio sono indagate per aver effettuato il saluto romano e per ostentazione di simboli fascisti. È quanto si apprende in merito alle indagini sulla cerimonia commemorativa della Marcia su Roma di domenica scorsa. Sarebbero in corso ulteriori accertamenti.

"Non ne vale la pena". Mannheimer smonta la sinistra in 10 secondi | Video

E sul raduno di Predappio è intervenuto ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, il deputato di FdI e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: "Il raduno di Predappio è stato gestito da diversi governi nel corso della storia ma non è mai stato elemento di attenzione come in questo momento. Non c'entra niente con un rave party: lì ci sono persone che possono essere criticate, io non ci sono mai stato in vita mia, non sono un nostalgico, quelle immagini sono patetiche, sono persone che non hanno prospettive, a me piace l'idea di trasformare la realtà che mi sta intorno invece che contemplare gli antichi egizi".

"Non decidono loro". Piantedosi e i rave party, schiaffo alla sinistra

E ancora: "In quella manifestazione a suo avviso si può ravvisare il reato di apologia di fascismo? "Il reato di apologia di fascismo esiste, evidentemente se le forze dell'ordine e la magistratura non sono intervenuti e perché non si ravvisa il reato", aggiunge Rampelli, per il quale si tratta di "atteggiamenti folcloristici, dal punto di vista politico assolutamente nessuna condivisione e nessuna tolleranza".