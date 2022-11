Pd, marcia per la Pace? Ma... la foto che travolge la sinistra

05 novembre 2022 a

Una grande marcia per la pace a Roma, una manifestazione con migliaia di persone e altrettanti pensieri diversi su come perseguirla, questa pace. C’è infatti chi ritiene che debba passare dalla fine dell’invasione russa e chi invece dalla resa degli ucraini: insomma, la piazza è spaccata più che mai, ed emergono anche dettagli che la dicono lunga su molti dei partecipanti. Si fa infatti fatica a scorgere una bandiera dell’Ucraina.

A notarlo sono stati soprattutto i militanti del Pd, che hanno commentato le foto postate sui social dai sindaci Matteo Ricci e Roberto Gualtieri. “In piazza per la pace a difesa del popolo ucraino”, ha twittato il primo cittadino di Pesaro. “Che schifo - la critica di un utente - nemmeno una bandiera dell’Ucraina”. Lo stesso è accaduto a Gualtieri: “In tantissimi a Roma - ha scritto - per manifestare al fianco del popolo ucraino, contro la guerra di Putin, per far prevalere la pace e il diritto”. “Giustissima manifestazione di pace - si legge tra le risposte - ma perché nessuna bandiera dell’Ucraina? Sarebbe stato logico e normale sventolare solo quelle”.

In compenso un bandierone della pace lungo 50 metri è stato sorretto in piazza della Repubblica da centinaia di persone. C’è anche chi giura di aver visto almeno una bandiera russa, ma non ci sono ancora conferme in tal senso. Di certo c’è che la manifestazione è alimentata da più anime: quella Pd, che è per la pace tramite la fine dell’invasione russa e il supporto totale alla resistenza ucraina, e quella del M5s, che invece parla di una pace “generica”, molto filo-putiniana anche nella richiesta di alcuni di rimuovere le sanzioni.

