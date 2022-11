Meteo, Giuliacci e la profezia da incubo: "Gelo dalla Russia, ecco quando"

08 novembre 2022 a

L'irruzione di aria fredda dall'Est potrebbe diventare realtà già dalla prossima settimana. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci a metà novembre le temperature dovrebbero crollare proprio per l'arrivo di questa aria gelida da Oriente. E l'ingresso della stagione fredda potrebbe portare gelo, nevicate e un abbassamento consistente delle massime e delle minime nell'arco di pochissime ore. Il giorno da tenere d'occhio è il 15 novembre. In quella data infatti potrebbe arrivare sull'Italia un vortice di correnti gelide provenienti dalla Russia. Le prime zone ad essere colpite saranno quelle adriatiche. Poi il gelo dovrebbe concentrarsi anche sulle zone alpine con le prime nevicate che colpiranno in seguito anche gli Appennini.

Il cambio di rotta, sempre secondo Giuliacci, sarà repentino con un passaggio veloce dal caldo al freddo. I valori termici saranno ben sotto le medie climatiche soprattutto nelle regioni del Nord e su quelle adriatiche. Un inversione di tendenza così forte avrebbe conseguenze dirette anche sul consumo di gas ed energia elettrica. In questo periodo gli italiani faticano a pagare le bollette e un inverno in arrivo con largo anticipo potrebbe rappresentare la mazzata finale sulle tasche di milioni di famiglie. Il tutto, infine, rappresenterebbe un assist non da poco per la strategia di Mosca che punta a lasciare l'Europa al freddo in questo lungo inverno che sta per arrivare.