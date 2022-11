Torino, studentessa stuprata nel suo alloggio: fermato minorenne africano

11 novembre 2022 a

a

a



Svolta nelle indagini sull’aggressione verificatasi nella notte tra il 29 e il 30 ottobre scorso ai danni di una studentessa ospitata in una residenza universitaria torinese. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Torino hanno fermato il presunto aggressore. Si tratta di un giovane minorenne di origine centrafricana indiziato di violenza sessuale. Il fermo è stato effettuato questo pomeriggio.

Il giovane è stato individuato la scorsa notte da un equipaggio di Squadra Volante, a seguito dei fotogrammi estratti dai filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti ed esaminati dagli investigatori nei giorni scorsi e distribuiti al personale del controllo del territorio. "Ho sentito bussare e ho aperto", aveva raccontato la ragazza a chi l'aveva soccorsa dopo lo stupro. "Quando ho aperto ho visto quel ragazzo che non conoscevo e che si stava toccando in corridoio, con i pantaloni abbassati", ha riferito la ragazza. Il giovane è entrato con forza nella stanza e ha aggredito la studentessa. L'aggressore l'ha presa a pugni, le ha stretto le mani al collo. Solo quando è andato via, la vittima è riuscita a dare l'allarme. Ora il minorenne dovrà spiegare quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto di così inaudita violenza.