Ostia, lo scontrino: quanto costa il taglio della torta. Esplode la polemica

Sul gruppo Facebook “Ostia Informa” è montato un caso che è diventato addirittura nazionale. Tutto parte da uno scontrino di un ristorante in cui il taglio di una torta preparata da un altro locale è stato fatto pagare 10 euro. “Sono andata per festeggiare il compleanno di una mia amica - ha raccontato la donna che ha dato il la alla polemica - e sono rimasta sconvolta dallo scontrino che riportava l’importo di 10 euro per il taglio della torta, portata chiaramente dalla mia amica”.

Dopo questo messaggio, ne sono arrivati oltre 400 in risposta. Sostanzialmente i commentatori si sono spaccati a metà, tra chi ritene che la somma sia sproporzionata per un semplice taglio di una torta “esterna” al ristorante e chi invece è convinto che sia giusta, perché comunque ha richiesto un impiego di tempo, di piatti e di posate “extra” per aver servito il dolce.

A un certo punto è arrivata anche la risposta del ristorante, che ha motivato la sua decisione: “Ci dispiace innanzitutto del commento, ma era stata avvisata del costo del taglio della torta. Soprattutto non essendo stata acquistata da noi, questa operazione ha dei costi accessori non indifferenti. Essendo il nostro un locale dove cerchiamo di mantenere un rapporto qualità prezzo buono, rischiamo di non rientrarci con i numerosi costi che oggi sosteniamo”.