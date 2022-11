Meteo, bomba-Giuliacci: crollo delle temperature immediato

30 novembre 2022 a

a

a

Pioggia e neve abbondante: è questo che ci aspetta il prossimo weekend. Lo scrive Mario Giuliacci, secondo cui le giornate del fine settimana saranno caratterizzate soprattutto dal maltempo. All'origine di tutto questo "la depressione mediterranea che, dalle Baleari, muoverà con decisione sul nostro Paese". Il primo giorno instabile sarà sabato 3 dicembre, quando il maltempo sarà più diffuso e insistente.

"Italia colpita". Meteo, Giuliacci rivela: 72 ore di inferno, ecco dove

Mentre venerdì 2 ci saranno piogge sparse soprattutto all'estremo Nordest, sulle regioni tirreniche e sulle Isole; quella di sabato, invece, sarà una giornata critica un po' ovunque, con la possibilità di eventi localmente anche intensi. Potrebbe tornare, quindi, pure il pericolo di violenti nubifragi e improvvisi allagamenti, soprattutto in Liguria e nelle regioni del versante tirrenico. Infine domenica le piogge saranno meno diffuse e meno insistenti: sono attese soprattutto al Nordovest e sulle regioni tirreniche.

"Tra poche ore arriva il gelo". Meteo, la sentenza di Giuliacci: cosa accadrà all'Italia

Questo weekend, però, non dovremo aspettarci solo la pioggia. È probabile, infatti, che cadano anche fiocchi di neve. Le temperature, comunque, non dovrebbero essere eccessivamente basse. Per quanto riguarda la possibilità di nevicate, Giuliacci spiega che "in base alle odierne proiezioni dei modelli, la neve sarà parte importante dell'ondata di maltempo del weekend, anche se in realtà imbiancherà solo alcune zone d'Italia e, in base agli ultimi aggiornamenti, sembrano ridursi le possibilità di vedere i fiocchi fino a quote di pianura". In particolare, potrebbe nevicare lungo tutto l'Arco Alpino, in generale al di sopra di 600-1000 metri; e sull'Appennino Settentrionale.