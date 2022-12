Emanuela Orlandi, spunta l'audio rubato: nomi e cognomi, si riapre il caso?

05 dicembre 2022 a

Un audio potrebbe riaprire, dopo 40 anni, il caso di Emanuela Orlandi. Si tratta di una registrazione di circa due minuti che risale al 2009 e che potrebbe aggiungere nuovi e decisivi dettagli sulla scomparsa della giovane ragazza avvenuta in Vaticano il 22 giugno del 1983. Rivela Il Giornale che dell'esistenza di questo audio, registrato durante una conversazione in un luogo pubblico, si sapeva già da tempo. L'autore è Alessandro Ambrosini, fondatore del blog d'inchiesta Notte Criminale. La persona che parla è per ora anonimo ma si crede che possa trattarsi di un vecchio sodale di Enrico De Pedis, uno dei capi storici della banda della Magliana.

L'uomo, riferendosi alle dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex compagna di Renatino, che dall'anno precedente aveva iniziato a parlare del caso di Emanuela Orlandi con i magistrati romani, fa delle puntualizzazioni.

Nei prossimi giorni l'audio rubato sarà pubblicato dall'autore della registrazione sul suo blog, ma IlGiornale.it lo ha ascoltato in anteprima. L'ex socio di De Pedis, che non sa di essere registrato, parla apertamente della scomparsa di Emanuela Orlandi e in particolare di una persona, con tanto di nome e cognome. Alessandro Ambrosini ha detto di essere pronto a rivelare l'identità della persona che parla se l'autorità giudiziaria glielo chiedesse.