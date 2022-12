Meteo, Giuliacci non ha dubbi: "Gelo dalla Russia? Ecco la verità"

08 dicembre 2022 a

Godetevi questi ultimi raggi di sole e le temperature ancora clementi. Tutto potrebbe cambiare in fretta e senza preavviso. Come riporta meteogiuliacci.it il gelo ormai è imminente e arriverà una vera e propria ondata di freddo. Il colonnello Giuliacci però spiega come stanno le cose in modo chiaro: "Il famigerato “Burian” o “Buran” è un vento che soffia in quelle steppe e non arriverà mai sul nostro Paese. Piuttosto, in particolari condizioni le masse d’aria gelide siberiane possono allargarsi verso occidente e coinvolgere l’Europa dell’Est, con ripercussioni pure nel Bel Paese". Insomma le temperature si abbasseranno ma non con un arrivo di gelo imperioso dalla Russia.

Ecco dunque quali sono le proiezioni e le previsioni per i prossimi giorni: "Le proiezioni meteo aggiornate del Centro Europeo sul lungo periodo (ECMWF) confermano una seconda parte di questo mese con precipitazioni superiori alla norma, in particolare sulle regioni del Centro Nord.

Il tutto grazie a frequenti impulsi instabili. Come già scritto, sono solo tendenze, ma se ciò fosse confermato avremmo due conseguenze importanti. La prima è che non farà tanto freddo, con un'anomalia positiva delle temperature di circa +1/3°C rispetto alle medie climatiche di riferimento su buona parte dell'Italia (in particolare al Meridione). La seconda è che ci saranno flussi umidi imponenti, in grado di scaricare tante precipitazioni sulle regioni in esame".