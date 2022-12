Tempest, ecco il nuovo super-caccia italiano: cosa è in grado di fare

09 dicembre 2022 a

Il Regno Unito ha in programma di costruire un caccia da combattimento ’stealth’ - in grado di rendersi invisibile ai radar - insieme a Italia e Giappone entro il 2035. Lo rivela il tabloid britannico The Sun. Il jet Tempest di sesta generazione sarà in grado di volare sia con pilota sia senza equipaggio, e sarà dotato di armi ipersoniche, oltre ad essere in grado di non farsi tracciare dai radar più moderni. Il ’super jet’ sarà anche in grado di affrontare droni durante i combattimenti aerei, riporta il Sun, aggiungendo che il premier britannico Rishi Sunak dovrebbe firmare un accordo con Italia e Giappone entro pochi giorni.

Dunque Italia, Giappone, Gran Bretagna stringono le forze per sviluppare un nuovo caccia che utilizzerà l’intelligenza artificiale. Il progetto ad alta tecnologia "accelererà la nostra capacità militare avanzata e il nostro vantaggio tecnologico", è scritto in una nota diffusa dai tre governi. Il caccia di sesta generazione, che dovrebbe entrare in servizio nel 2035, potrà essere pilotato sia autonomamente che con un pilota. Come abbiao ricordato si chiamerà Tempest, a lungo termine dovrebbe sostituire l’attuale Eurofighter Typhoone e sarà probabilmente dotato delle armi più sofisticate, tra cui missili ipersonici, droni e cannoni laser.