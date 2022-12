Alessandria, schianto infernale: 3 morti, chi sono le vittime

11 dicembre 2022 a

Tragico incidente stradale questa notte nell’Alessandrino: tre le vittime. Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 4 di notte: secondo le prime ricostruzioni un’auto con 7 persone a bordo è finita fuori strada sulla provinciale 244, nella zona della frazione di Cantalupo. Tre i morti. Uno di questi aveva solo 15 anni, un dolore immenso per tre famiglie che devono fare i conti con l'ennesima tragedia del sabato sera. Nel bilancio anche due feriti gravi e due lievi. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto è intervenuto il 118 e le forze dell’ordine.

E altri tre ventenni sono rimasti feriti, uno di loro gravemente, in un incidente stradale avvenuto questa notte a Sellia Marina, nel Catanzarese. La loro Fiat Tipo per cause in corso di accertamento prima è uscita di strada e poi è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto uno dei ragazzi: sbalzato fuori dall’abitacolo, era rimasto incastrato sotto la vettura. I tre feriti sono stati affidati al personale sanitario del Seu 118 per le prime cure e quindi trasportati in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Un vero e proprio weekend di sangue sulle strade italiane. E oggi sono previsti i rientri dal ponte dell'Immacolata. Mssima allerta sulla rete autostrdale. La polizia stradale ribadisce di mantenere alla guida la massima prudenza e di non mettersi in viaggio in caso di condizioni meteo avverse.