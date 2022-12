Influenza, Italia travolta: "2mila farmaci introvabili"

13 dicembre 2022 a

L'influenza ha i suoi primi effetti. Sono infatti "tra i 1.500 e i 2.000 i farmaci che mancano sugli scaffali delle farmacie italiane". Tra questi, stando all'allarme lanciato da Andrea Mandelli, antinfiammatori, antipiretici, antibiotici, prodotti per la tosse per bambini a base di ibuprofene, alcuni antibiotici di uso orale e pediatrico, antipiretici e gli aereosol. Una conseguenza, quella denunciata dal presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), che va di pari passo con il boom di casi di influenza. Ma non solo. Tra le cause della mancanza di farmaci per curare l'influenza ci sono anche "i problemi legati alla guerra".

Con le sanzioni occidentali nei confronti della Russia, alcuni materiali risultano irreperibili. Da qui il "problema del confezionamento, per cui mancano le fialette di vetro, manca la lamina del blister di alluminio delle pasticche". Tutte segnalazioni che portano Mandelli a raccomandarsi con gli italiani affinché facciano "un uso consapevole dei farmaci senza andare a fare scorte inutili".

A confermare la gravità della situazione, Fabrizio Pregliasco. Il virologo ricorda che "dopo il Covid e le misure per fronteggiarlo è tornata l'Influenza che sta colpendo soprattutto i bambini avendo un anticipo rispetto al solito con una nuova variante, quella australiana, diversa e più virulenta". Secondo le stime il virus quest'anno colpirà "10 milioni" di persone "fino alla primavera con un momento più pesante durante il periodo delle festività. Siamo in una fase di salita verticale della curva, toccheremo il picco tra Natale e Capodanno, con molti casi. La salita dei casi "andrà a esaurirsi alla fine del mese di gennaio" ma dovrà fare i conti con la semplice influenza.