Papa Francesco: "Ho già firmato le mie dimissioni"

"Ho già firmato le mie dimissioni in caso di impedimento medico permanente": così Papa Francesco nell'intervista al quotidiano spagnolo Abc. Un vero e proprio terremoto all'indomani del'86esimo compleanno del Pontefice. Bergoglio racconta di aver dato la sua "rinuncia" al Tarcisio Bertone che era segretario di Stato. E tanto basta a rilanciare il tam-tam e le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute, su cui tanto e tanto a lungo si è speculato.

"Io ho già firmato la mia rinuncia - rivela il Papa - era quando Tarcisio Bertone era segretario di Stato. Ho firmato la rinuncia e gli ho detto in caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia. Ce l'hai. Non so a chi l'abbia data Bertone, ma io l'ho data a lui quando era segretario di Stato".

Papa Francesco vuole che si sappia della sua rinuncia, e vengono ricordati anche Paolo VI e "credo che anche Pio XII l'abbia fatto". "È la prima volta che lo dico. Ora forse qualcuno andrà a chiedere a Bertone: 'Dammi quella lettera...' - osserva sorridendo, come riporta Abc - sicuramente lui l'avrà consegnata al nuovo segretario di Stato. Gliel'ho data in quanto segretario di Stato".