È morto Benedetto XVI: Joseph Ratzinger aveva 95 anni, la diretta

ORE 10.57: DA LUNEDÌ RATZINGER ALLA BASILICA DI SAN PIETRO

Da lunedì 2 gennaio il corpo del Papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

ORE 10.41: È MORTO RATZINGER, IL PAPA EMERITO

Il Papa emerito Benedetto XVI si è spento all'età di 95 anni. La notizia era nell'aria da giorni, anche se nella serata di venerdì 30 dicembre dal monastero Mater Ecclesiae, situato all'interno del Vaticano, facevano sapere che la situazione di Ratzinger era grave ma stabile. Evidentemente nella notte le cose devono essere cambiate, dato che il Pontefice emerito ha da poco lasciato questo mondo.

A dare l’annuncio è stato il direttore della sala stampa vaticana: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”. Alla fine dell’udienza di mercoledì scorso, Papa Francesco aveva invitato i fedeli a una “preghiera speciale” per il suo predecessore poiché “molto ammalato”. Negli ultimi giorni si era entrati in una fase di maggior cautela, sebbene il quadro clinico di Ratzinger rimanesse comunque grave. Le sue condizioni venivano però descritte come stazionarie, dato che dall’incontro con Bergoglio non avevano subito ulteriori peggioramenti.

Rimasto vigile e lucido nella sua camera al monastero Mater Ecclesiae, il Papa emerito ha partecipato fino all’ultimo alla messa: fonti interne al monastero - che è stato la residenza di Ratzinger fin dai tempi della sua storica rinuncia al pontificato, avvenuta nel 2013 - hanno reso noto che ha continuato a partecipare alla messa, concelebrandola e indossando semplicemente una leggera stola sopra il camice della degenza.