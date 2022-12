Papa Ratzinger, 31-12-22: il significato nascosto nella data della morte

Ignazio Stagno 31 dicembre 2022 a

Il Papa Emerito, Benedetto XVI, si è spento all'età di 95 anni dopo una lunga malattia. Nei giorni scorsi si erano rincorse le voci su un peggioramento del suo stato di salute, e Papa Francesco aveva invitato il mondo a pregare per Ratzinger. Oggi l'annuncio della morte. Ma il decesso di Papa Ratzinger è avvenuto in una data particolare, l'ultimo giorno di questo anno, il 2022. Ratzinger si è spento il 31/12/22. Una data e delle cifre piene di significati nascosti che dicono molto sulla figura storia di questo Pontefice, l'unico dopo Celestino a fare il gran rifiuto lasciando il soglio di Pietro. per capire cosa ha rappresenta questa morte che addolora milioni di cristiani in tutto il mondo, bisogna partire dal primo numero, il 31.

Questo numero corrisponde alla parola ebraica "el", "Dio". La "gloria del Signore" si mostra agli israeliti proprio 31 giorni dopo l'esodo dall'Egitto. Ma la simbologia legata alla morte del Papa non finisce qui. Poi c'è il 12: nelle religioni bibliche, dodici è il numero dei figli di Giacobbe/Israele e dai patriarchi discendono le 12 tribù di Israele. E ancora: 12 è il numero dei profeti minori biblici e il ritrovamento di Gesù nel Tempio avviene all'età di 12 anni. Inutile poi ricordare i 12 apostoli del Messia, ma anche il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci: le ceste sono 12. Nell'Apocalisse di Giovanni, al versetto 12, appare "un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle".

La Gerusalemme celeste ha 12 porte e nelle stazioni della Via Crucis, la dodicesima è quella della morte di Gesù. Poi c'è il numero 22, e anche questo è denso di significati nella numerologia cristiana: 22 è il numero dei capitoli dell'Apocalisse di S. Giovanni. La data della morte del Papa dunque ha alcuni significati che ricongiungono Ratzinger al suo percorso affrontato nella Chiesa. Un Papa che ha messo al centro del suo cammino la difesa della cristianità davanti alle incognite di un futuro sena più tradizioni e valori.