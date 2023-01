Meteo, Giuliacci sicuro: quando piombano sull'Italia il gelo e neve

04 gennaio 2023 a

Come rivela il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo, "dopo un Capodanno mite, il meteo non cambia. Per alcuni giorni il cielo sarà praticamente privo di piogge e nevicate, fatta eccezione per qualche pioggia fra Liguria, Piemonte e Lombardia". "Altrove sole e mitezza, di fatti le temperature rimarranno diffusamente al di sopra della norma", prosegue il meteorologo. "Situazione quindi bloccata, ma per quanto? In base alle proiezioni meteorologiche non ci saranno grossi cambiamenti fino all'Epifania, poi invece è atteso un vero cambio di rotta".

Infatti, annuncia Giuliacci, "nel weekend del 7-8 gennaio dovrebbe piombare sull'Italia una intensa perturbazione, che causerà un diffuso e deciso peggioramento del tempo". Secondo le ultime previsioni "l'Italia verrà interessata da 2-3 giorni di piogge insistenti e a tratti intense, soprattutto al Centro-Nord, molto vento ovunque e abbondanti nevicate sulle Alpi".

Ma attenzione, ci sarà un "vero assente", "il freddo intenso: le temperature infatti caleranno ma di poco, e in gran parte d'Italia, nonostante il maltempo, rimarranno al di sopra della norma. Questo perché la matrice artica del peggioramento metterà le radici un po' più a ovest del Paese, facendo si che correnti miti meridionali possano valicare le Alpi", conclude il colonnello Giuliacci. "Se da un lato ci sarebbero piogge generose, dall'altro sarà un peggioramento ancora di stampo autunnale".