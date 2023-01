Messina Denaro, "comportamento anomalo" in carcere: cosa non torna

18 gennaio 2023 a

Matteo Messina Denaro è in carcere. Dopo trent'anni di latitanza, il boss di Castelvetrano si trova nel penitenziario di massima sicurezza de L'Aquila. Qui Messina Denaro ha trascorso la sua prima ora d'aria. Qui però è apparso sorridente. Un fatto insolito. "Il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis", affermano dal carcere. Oggi è previsto "un consulto del personale della medicina penitenziaria sulle cure da somministrare a Matteo Messina Denaro per il cancro al colon", riferisce il Garante dei detenuti in Abruzzo Gianmarco Cifaldi.

Intanto nel carcere sono arrivate delle attrezzature sanitarie e farmaci per le terapie. Il boss mafioso è affetto da tumore al colon. Sempre nel penitenziario sono state messe a disposizione anche coperte e abiti pesanti perché gli abiti che indossava al momento dell'arresto non proteggono dalle temperature aquilane. Messina Denaro ha la possibilità di usufruire di un'ora d'aria al mattino e al pomeriggio. Per le cure invece è stata attrezzata una stanza del carcere, allestita per la somministrazione della flebo, con i farmaci che il capo di Cosa nostra dovrebbe assumere entro domani. "È stato definito il programma terapeutico", ha concluso il garante dei detenuti.

A difendere Messina Denaro, la nipote Lorenza Guttadauro. È lei, figlia di sua sorella Rosalia e di Filippo Guttadauro, il suo avvocato. Una notizia, comunque, ancora non ufficializzata. Più certa la data dell'udienza dinanzi alla Corte di assise di appello per le stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui Messina Denaro è imputato.