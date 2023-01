Roma, terribile incidente: morti 5 ragazzi nella notte

27 gennaio 2023 a

Grave incidente questa notte alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana.



Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono trovati davanti a una scena terrificante. A quanto pare la piccola auto si sarebbe ribaltata più volte subito dopo l'impatto. Adesso sono in corso gli accertamenti per capire il motivo per cui a bordo viaggiavano sei persone e cosa ha provocato il terribile incidente. La situazione ai soccorritori è apparsa subito disperata. Solo uno dei ragazzi a bordo dell'auto sarebbe riuscito a salvarsi. Gli altri sono morti nel terribile impatto e questo fa pensare che l'urto sia stato tremendo. Gli inquirenti stanno cercando di capire la velocità a cui l'auto è arrivata sul punto esatto dell'incidente. Lì potrebbe esserci la chiave per capire le cause del violento ribaltamento del veicolo. I rottami dell'auto completamente distrutta mostrano i segni di un urto molto forte. L'esatta dinamica verrà ricostruita nelle prossime ore utilizzando anche, se possibile, le registrazioni di telecamere di sorveglianza. Intanto la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.