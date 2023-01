Incidente a Roma, l'unico sopravvissuto: "Cosa è successo dentro la 500"

28 gennaio 2023 a

La corsa di quella fiat 500 ha spezzato la vita di 5 ragazzi e gettato nel dolore 5 famiglie. Quanto accaduto alle porte di Roma dove si è consumato uno degli incidenti più tragici degli ultimi anni ha distrutto per sempre i sogni di cinque ragazzi.

Terribile incidente a Roma, morti 5 ragazzi. Il dettaglio choc: quanti erano su una 500

Ma di fatto, dopo l’incidente, per capire l'esatta dinamica del violento ribaltamento dell'auto, è fondamentale la testimonianza dell'unico sopravvissuto, il sesto passeggero a bordo della 500. Non si dà pace per i suoi amici, Leonardo Chiapparelli. Troppo forte il dolore per la morte di quei ragazzi con cui aveva condiviso la serata. Valerio, Alessio, Simone, Giulia e Flavia non ci sono più. E ora lui dall'ospedale si lascia andare alla disperazione: "Una roulette russa. Perché io?". Poi svela cosa è successo nell'abitacolo dell'auto proprio nell'istante dell'incidente: "Sono sopravvissuto, non so come. Ero al centro sul sedile posteriore: i corpi dei miei amici mi hanno protetto".

"Perché la 500 si è ribaltata": cosa c'è dietro la strage di Roma

Sono queste le prime parole che ha detto subito dopo l’incidente dall'ospedale in cui è ricoverato. Quando starà meglio il ragazzo dovrà parlare con gli inquirenti per capire come sono andate davvero le cose in quei momenti così drammatici in cui l'auto è rimbalzata come fosse una scheggia impazzita sulla carreggiata. La testimonianza dell'ultimo sopravvissuto potrebbe far luce su questo incidente che ha devastato la vita di cinque famiglie.