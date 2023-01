29 gennaio 2023 a

"Voglio la libertà per andare in banca e alla posta": un fotomontaggio di Mario Vanni, che suona (per finta) una tastiera, è diventato virale sui social. Il filmato, pubblicato dall'account "angelo bass salaris" su Instagram, ripropone il noto discorso nell'aula di tribunale di Vanni, condannato per gli omicidi del cosiddetto "Mostro di Firenze". "Viva il Duce, il lavoro e la libertà", chiosa alla fine del discorso.