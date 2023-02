Cerignola, lavoratori in nero in una Rsa: erano inquadrati come volontari

08 febbraio 2023 a

Scoperti 36 lavoratori impiegati in nero o irregolari in una Rsa di Cerignola, dopo un controllo della Guardia di Finanza volto ad accertare il rispetto degli adempimenti fiscali e in materia di lavoro. Su circa 50 lavoratori, 21 sono risultati completamente in nero. Quattro di loro, tra l'altro, percepivano anche il reddito di cittadinanza. Altri 15 invece erano irregolari perché sprovvisti di copertura assicurativa Inail.

I dipendenti in nero erano stati inquadrati come volontari. E il loro compenso veniva erogato sotto forma di rimborso spese. Grazie agli accertamenti, invece, si è scoperto un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio. La sanzione prevista adesso arriva fino a 1 milione di euro. Nel frattempo alla Direzione Territoriale del Lavoro è stata chiesta la sospensione dell’attività. L’azienda invece ha poi regolarizzato la posizione dei lavoratori in nero, assumendoli dalla data del loro effettivo impiego e garantendo loro tutte le forme assicurative previste.