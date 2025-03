"Ferrari in ostaggio": la noleggia e chiede il riscatto

Una storia davvero incredibile. E la protagonista è una Ferrari che a quanto pare è rimasta in ostaggio del suo conducente. Un uomo di 32 anni e residente in Puglia dallo scorso anno, ha preso a noleggio una Ferrari modello F8 dal valore di almeno 400.000 euro ma non l'ha più riconsegnata. L'ultima traccia del Gps segnala il passaggio dell'auto da Cerignola. Poi il buio. Non si sa che fine abbia fatto l'auto del cavallino rampante. Il noleggio era avvenuto a Rimini nella sede di una agenzia bolognese. Quando il bolide non è più tornato ai legittimi proprietari, ecco che è scattata la denuncia ai carabinieri del Norm di Rimini. Il tutto circa sei mesi fa. Da qual giorno, il 30 settembre 2024, la Ferrari è sparita in un buco nero.

Nessuna notizia. A questo punto gli inquirenti mettono sul campo le intercettazioni telefoniche ma anche gli appostamenti che portano all'identificazione del conducente. E si scopre che l'uomo aveva più volte contattato il titolare dell'agenzia per fissare fantomatici appuntamenti per la riconsegna del veicolo o addirittura per chiedere una riscatto per l'auto. Una somma in contanti per restituire la Rossa.

Uno schema ben collaudato, secondo gli investigatori. Infatti l'uomo a quanto pare fa parte di una organizzazione che noleggia auto di valore per poi smontarle e rivendere i pezzi. Ora il 32enne è stato colpito da una misura cautelare con l'obbligo di dimora nel Comune di Pescara. Una storia davvero assurda.