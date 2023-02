Agrigento, folgorata mentre fa la doccia: una morte orribile

18 febbraio 2023 a

Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento, in Sicilia. Una donna è morta folgorata mentre faceva la doccia nel suo appartamento per una improvvisa scossa elettrica. La vittima è una signora di 68 anni, di origine marocchina.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima sarebbe stata uccisa da una scossa generata da una dispersione di energia dallo scaldabagno. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino di casa della vittima, che dopo aver suonato ripetutamente al campanello dell'appartamento della donna ha temuto che fosse successo qualcosa di grave.

Ma quando l'ambulanza è arrivata in corso Italia dove la donna viveva, i medici e gli infermieri non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La donna infatti era senza vita nella vasca. Sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Ma al momento l'ipotesi è che la scossa sia partita da un malfunzionamento dello scaldabagno.

A novermbre, un uomo di 31 anni di Bari era morto folgorato all’interno della sua abitazione, mentre si asciugava i capelli con il phon. Rientrato da una partita di calcetto, e dopo aver fatto la doccia - aveva probabilmente i piedi ancora bagnati - è rimasto folgorato da una micidiale scarica elettrica mentre si asciugava i capelli in bagno. La scossa è stata fortissima e l’interruttore salvavita non sarebbe entrato in funzione.