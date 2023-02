Venezia in secca, le drammatiche immagini dei canali: caos in Laguna

18 febbraio 2023 a

a

a

Situazione drammatica a Venezia: la città è "in secca" per via della bassa marea. Seri problemi soprattutto per quel che riguarda la navigazione, con le barche ormeggiate da giorni. E pare che questa situazione continuerà almeno fino a martedì. I canali interni, rimasti ormai senza acqua, si sono trasformati in stradine melmose; mentre sono a vista le antiche fondamenta dei palazzi, anche lungo il Canal Grande.

Meteo, siccità a febbraio: il fenomeno estremo, l'Italia muore

Il centro previsioni maree comunale ha spiegato che si tratta di un fenomeno eccezionale non tanto per le misure sotto lo zero mareografico (-60 centimetri nei giorni scorsi) ma per la sua durata. Le conseguenze più gravi si stanno verificando soprattutto per i servizi di emergenza, come le idroambulanze del Suem 118, che in alcuni casi, non potendo proseguire nei canali senz'acqua, hanno dovuto fermarsi, non riuscendo così a raggiungere la destinazione.

Intanto sui social sono in tanti a documentare con foto e video questa situazione. "La bassa marea sta creando forti disagi nella città lagunare, con le gondole incagliate e le idroambulanze che faticano a muoversi per i canali", ha scritto un utente. Un altro invece: "Bassa marea eccezionale a Venezia. Canali in secca. Il culmine è stato raggiunto intorno alle 17.30 del 16 febbraio. Evento raro". A corredo delle immagini allarmanti.