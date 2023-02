Meteo follie, Italia ribaltata: cosa cambia al Nord e al Sud

25 febbraio 2023 a

Dalla primavera all'inverno in un giorno solo: l'Italia si appresta a vivere un vero e proprio ribaltone meteo. Se nella giornata di sabato 25 febbraio le temperature continueranno a essere miti, con punte di 24-25 gradi sulle Isole Maggiori, da domenica 26 invece è atteso un cambiamento drastico che potrebbe far ripiombare il Paese in una sorta di clima natalizio. Anche se non tutte le regioni saranno coinvolte allo stesso modo.

Gli esperti di 3BMeteo.com hanno spiegato che tutto partirà da un impulso di aria fredda di matrice artica marittima. Un impulso che, partendo dal Mar di Norvegia, si sposterà verso il Mare del Nord e raggiungerà l'Europa centrale entro sabato sera. A quel punto un vortice presente sulla Spagna farà da calamita per le correnti artiche costringendole a piegare verso ovest e infine sul Mediterraneo.

L'aria fredda, comunque, avrà effetti diversi a seconda della zona. Sulle regioni del Nord e parte del Centro - in particolare Nordovest, Emilia Romagna, Toscana e Marche - ci sarà un clima freddo accompagnato da precipitazioni a carattere nevoso fino a quote molto basse e localmente anche in pianura. Sul resto del Centro e una parte del Sud, invece, le precipitazioni saranno a carattere piovoso con rovesci e temporali.