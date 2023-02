Meteo, un weekend da incubo: "Crollo repentino", dove colpirà

22 febbraio 2023 a

Le ultime settimane sarebbero dovute essere fredde considerando il periodo, e invece sono state caratterizzate da temperature sopra la media in gran parte d’Italia. Proprio in coda al mese di febbraio sta però per verificarsi un ulteriore cambio repentino: le previsioni parlano di un ritorno del gelo. Per il fine settimana è infatti atteso un brusco calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni meteo.

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, ha fatto il punto della situazione: “Nei prossimi giorni l’anticiclone sul Mediterraneo verrà smantellato e sostituito da una circolazione ciclonica che avrà la sua massima espressione a partire dal weekend. C’è da dire che fino a sabato compreso le piogge che cadranno sull’Italia saranno comunque poche, localizzate ed essenzialmente al Nord e Toscana (piogge che certamente non avranno alcuna rilevanza a fronte della pesante condizione siccitosa in cui versa il Nord)”.

Quindi è da domenica 26 febbraio che si assisterà al vero peggioramento, che si protrarrà anche nei giorni successivi: “Piogge e rovesci più incisivi si faranno spazio almeno su parte d’Italia - ha spiegato Ferrara - e, ad oggi, dovrebbero coinvolgere soprattutto le regioni centro-meridionali. Non una bella notizia per le assetate terre del Nord, che ancora una volta potrebbe trovarsi ai margini dell’azione ciclonica con precipitazioni contenute e non equamente distribuite - ha chiosato il meteorologo - almeno in questa prima fase”.