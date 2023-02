Meteo, Mario Giuliacci: cosa travolgerà l'Italia tra 72 ore

24 febbraio 2023 a

Il meteo rischia di subire un capovolgimento di fronte nel giro di 48 ore senza precedenti. Alle temperature miti di questi ultimi giorni dobbiamo dire addio. E lo dovremo fare in fretta dato che da domenica cambia tutto. Come sottolinea il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, tra circa 72 ore le condizioni meteo e le temperature subiranno una vera e propria inversione di tendenza. "La fase invernale entrerà nel vivo proprio da lunedì 27 febbraio, quando la depressione mediterranea metterà gran parte d’Italia sotto le grinfie del maltempo. I forti contrasti termici che si verranno a creare tra le diverse masse d'aria daranno vita a veri e propri temporali e rovesci, grazie alla repentina diminuzione delle temperature potrebbero trasformarsi in autentiche tempeste di neve.



La parentesi molto mite dei giorni precedenti infatti non aiuterà, perché l'aria umida e più mite al suolo accumulata dall’abbondante irraggiamento diurno e dalla completa stasi meteorologica sollevata verso l’alto andrà a produrre le classiche nubi a sviluppo verticale cariche di precipitazioni, grandine, fulmini e tuoni", fa sapere Mario Giuliacci. Ma ecco nel dettaglio quali saranno le zone più colpite: "Nelle prime ore della nuova settimana il maltempo colpirà moderatamente soprattutto sulla Romagna ove sono attesi fiocchi fin quasi sulle coste, sulle Marche, sull’Abruzzo e nelle zone interne della Toscana, con fioccate coreografiche possibili anche a Firenze. Fenomeni in successiva estensione anche verso il nord ovest, con piogge e nevicate in arrivo fin sul Piemonte e Lombardia. Molte le città potrebbero quindi vedere la dama bianca dopo tanto tempo: da Milano a Bergamo, passando per Modena, Bologna e fino ad arrivare a Vicenza, Padova e Venezia. Non sono attesi accumuli ingenti, nella peggiore delle ipotesi non si andrà oltre i 5-10 centimetri al suolo, anche considerato l’aspetto termico pregresso molto mite".