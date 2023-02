Pd, malore improvviso al seggio: la morte che sconvolge le primarie

27 febbraio 2023 a

Oltre un milione di persone è andato a votare per decidere il nuovo segretario del Pd. Il seggio di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, si è però verificata una tragedia che ha rovinato la giornata di festa agli elettori dem: lo scrutatore Daniele Nucera è morto per un malore improvviso. Elly Schlein ha fatto le condoglianze alla famiglia durante il discorso pronunciato per la vittoria alle primarie.

La comunità di Condofuri è ovviamente sconvolta per il decesso di Nucera: “La vita è piena di dolori e amarezze - ha dichiarato il sindaco Tommaso Iaria - e a ben vedere i momenti di felicità vera sono rari. Ieri è stata una giornata particolarmente triste per la nostra comunità: l'Ing. Daniele Nucera, marito dell'Assessore Carolina, è andato avanti. Attoniti e commossi ci uniamo al dolore dei familiari tutti. Resterà indelebile nei nostri cuori, caro Daniele, il ricordo dei momenti più belli trascorsi con te a fare progetti e ‘analisi’ alla fine dei quali arrivava, immancabile, la tua chiosa finale dominata da un sorriso contagioso capace di smorzare tensioni e inquietudini. Per sempre con noi! Rip”.

Enrico Letta, da segretario uscente del Pd, ci ha tenuto a dedicare un pensiero all’uomo che è venuto a mancare nella giornata di domenica: “Ci stringiamo intorno alla famiglia di Daniele Nucera che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria”.