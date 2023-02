Superenalotto, sms disastroso dopo il trionfo: "Vi saluto. Vado in..."

27 febbraio 2023 a

Un errore fatale. Uno di quelli che possono costare caro e cambiare la vita. A rivelare lo scivolone di uno dei vincitori al Superenalotto è il Gazzettino. La storia è piuttosto semplice ma curiosa. Un operaio di Camino al Tagliamento potrebbe aver svelato in modo incauto la sua vittoria al Superenalotto solo qualche giorno fa. Infatti al bar Alla Terrazza di Codroipo sono stati centrati ben cinque sei al superenalotto da 4,2 milioni ciascuno.



"Per colpa di mia suocera...": Superenalotto, che fine fanno 4 milioni di euro

E su una chat di calcetto l'operaio avrebbe scritto: "Vi saluto tutti! Vado in Costa Rica". Un messaggino che subito attirato sull'uomo la curiosità di parenti e amici. Salvo poi affermare che si trattava di uno scherzo di Carnevale. Ma ormai la voce gira e non si ferma. E come sottolinea il Gazzettino il paesino è letteralmente impazzito. E c'è chi va oltre: "Pare non vada più a lavorare", afferma una delle fonti sentite dal quotidiano. "Per ora sono soltanto chiacchiere - fanno sapere al telefono al Gazzettino dalla ditta - Non si possono fare nomi certi. Quello che possiamo dire con sicurezza è che qui non c'è stato nessun brindisi. Si parla e basta". Insomma il mistero resta ma bisogna capire se quella partenza per Costa Rica c'è stata o meno.