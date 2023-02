Anna Leonori, il dramma: gambe e braccia amputate per errore

28 febbraio 2023 a

Un gravissimo errore medico avrebbe cambiato per sempre la vita di Anna Leonori, 46 anni di Terni. La donna, come riporta TgCom24, avrebbe subito l'amputazione di gambe e braccia per le conseguenze di alcune operazioni che le avrebbero dovuto asportare un tumore. In un secondo momento, però, avrebbe scoperto che la diagnosi era sbagliata e che in realtà il tumore non c'era.

Ad aiutare la donna è stata anche Bebe Vio, che le ha dato consigli sulle protesi. Ora la Leonori avrebbe iniziato una vera e propria odissea processuale contro tre strutture sanitarie con l'obiettivo di chiedere un risarcimento per quello che le è successo. "Le costosissime protesi acquistate grazie alle raccolte fondi di associazioni di volontariato e privati mi hanno cambiato la vita - ha detto la Leonori al Messaggero -. So bene che non avrò mai più l’autonomia ma mi hanno restituito un minimo di dignità nella vita di tutti i giorni. La quotidianità è fatta di tante cose, alcune non potrò farle mai più da sola, altre grazie alle protesi sì".

I problemi per la 46enne sono iniziati nel 2014, quando è arrivata la diagnosi di un tumore maligno che richiedeva un intervento tempestivo. Le sarebbero stati asportati utero, ovaie, 40 linfonodi e la vescica, sostituita con una ortotopica. Dopo l'operazione, l'amara scoperta: l'esame istologico non avrebbe riscontrato nessun tumore. Intanto, però, le operazioni già subite le avrebbero reso la vita parecchio difficile: nel 2017 la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale per una peritonite acuta generalizzata, causata dalla perforazione della vescica. E dopo essere rimasta in coma per un mese e mezzo, le sono state amputate gambe e braccia.