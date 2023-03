Messina Denaro, arrestata la sorella: a rischio i segreti del boss

03 marzo 2023 a

La regista dei pizzini e tesoriera del boss dei boss. Ora cade un'altra tessera del domino di Cosa Nostra, la sorella del capo dei capi. Il Ros, con il supporto in fase esecutiva del comando provinciale carabinieri di Trapani e dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di Rosalia Messina Denaro indagata per associazione di tipo mafioso.

Come si legge in una nota del Ros, l’operazione costituisce prosecuzione dell’indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito di catturare a Palermo il latitante Matteo Messina Denaro, fratello dell’indagata, e di trarre in arresto: nella flagranza di reato, il suo accompagnatore Luppino Giovanni salvatore per procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati dalle modalità mafiose; Andrea Bonafede cl. 63 per partecipazione ad associazione mafiosa; il medico Tumbarello Alfonso per concorso esterno in associazione mafiosa ed altri reati pure aggravati dalle modalità mafiose; Andrea Bonafede cl. 69 procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati dalle modalità mafiose. Stando a quanto riferito, sono attualmente in corso varie perquisizioni nella provincia di trapani. Si stringe dunque il cerchio attorno alla famiglia di Messina Denaro e gli inquirenti, passo dopo passo, stanno smantellando la rete che aiutato il boss a restare nell'ombra per 30 anni. L'arresto della sorella del boss può cambiare davvero tutto: la custode dei pizzini di fatto potrebbe rivelare i segreti del fratello e di tutta Cosa Nostra.