Treviso, ragazze morte nello schianto contro il platano: sospetti-choc

Un weekend di sangue sulle strade, due ragazze morte all’alba ieri 5 marzo in provincia di Treviso in uno schianto a tutta velocità contro un platano. Vite spezzate. Allo scoccare della mezzanotte, a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, hanno perso la vita due giovani, una di 17 anni, l’altra di 19. Erano entrambe a bordo di un’auto, una Bmw 420, che è finita contro un albero. Lo schianto, per le due ragazze, Eralda Spahillari, 19 anni, di origini greche e residente a Ponte di Piave, e Barbara Brotto, 17 anni, di Oderzo, è stato fatale. Gravemente feriti un 19enne del Pordenonese portato in ospedale a Treviso e un 18enne di Motta di Livenza, trasportato in ospedale a Mestre.

Al vaglio dei carabinieri di Conegliano la posizione di quattro giovani che erano a bordo di un’altra auto, una Volkswagen Polo al centro di verifiche e analisi da parte dei militari. I quattro che viaggiavano sulla Volkswagen, secondo quanto ricostruito, erano insieme ai giovani della Bmw, insieme avrebbero dovuto trascorrere la serata. Sono ancora in corso gli accertamenti, da parte dei carabinieri sotto la direzione della Procura trevigiana, sulla dinamica dell’incidente I due veicoli potrebbero essersi urtati mentre viaggiavano nella stessa direzione, forse a seguito di una manovra di sorpasso, forse addirittura di una gara, ma gli accertamenti sono ancora in corso.