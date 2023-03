Truffa al bancomat, 1.700 euro in fumo: come mettono a segno il colpaccio

13 marzo 2023 a

Brutta sorpresa per Massimo Cinque. Il primario del reparto di Pediatria all'ospedale di Sulmona è stato derubato di mille euro. L'uomo, dopo il turno di notte, si è recato allo sportello bancomat dell'Unicredit di piazza Vittorio Veneto, a Sulmona. Poco prima l'acquisto di alcuni giornali, proprio come da routine.

È stato in quel momento che gli si è avvicinato un malintenzionato dall'accento straniero, lamentando come lo sportello avesse poco prima inghiottito la sua carta bancomat. "Si è avvicinato quasi minaccioso - racconta al Messaggero - tant'è che mi sono fatto quasi scudo. Mentre borbottava di questo presunto disservizio del bancomat, ha coperto con un giornale la telecamera dello sportello e ha preso i soldi che erano ancora nella macchina. La cosa strana è che alla fine mi è arrivato il messaggio che erano stati prelevati 1.750 euro, che è il massimo consentito dalla mia carta. Non so se hanno premuto qualche tasto per aumentare l'importo, ma certo sono stati rapidi e decisi". Quei soldi sarebbero dovuti andare ai rimborsi per i ragazzi del San Gregorio Calcio.

Messa a colpo la truffa, i malviventi sono scappati. "Li ho inseguiti finché ho potuto - aggiunge -. Ma alla fine sono fuggiti". Per Cinque si tratta di "un episodio inquietante, sono ancora molto scosso. Non mi sarei mai aspettato un colpo così in pieno giorno, in pieno centro, davanti a tutti". Il colpaccio è infatti avvenuto in mattinata, quando i bar erano pieni di persone impegnate a fare colazione.