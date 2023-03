Leonardo Da Vinci, "chi era sua madre": cambia la storia d'Italia?

14 marzo 2023 a

Un nuovo importante tassello sulla vita di Leonardo Da Vinci è stato messo al posto giusto da Carlo Vecce. Il filologo e storico del Rinascimento ha fatto una scoperta che consente di conoscere con certezza l’identità della donna che ha messo al mondo il genio italiano per eccellenza. Il docente de L’Orientale di Napoli ha ritrovato un documento all’Archivio di Stato di Firenze che contiene informazioni fondamentali su Caterina, la madre di Leonardo.

Era una principessa dei Circassi, figlia del principe Jacob, che governò uno dei regni sugli altopiani delle montagne settentrionali del Caucaso. Dopo essere stata rapita, probabilmente dai tartari, fu fatta schiava e rivenduta ai veneziani, arrivando poco dopo a Firenze. L’ipotesi che la madre di Leonardo fosse una schiava circolava da anni, ma finora non era mai stato trovato un documento che comprovasse ciò. Documento che invece è stato trovato da Vecce: è datato 2 novembre 1452 ed è l’atto di liberazione della schiava Caterina da parte della sua padrona, una certa Ginevra d’Antonio Redditi.

Questa donna l’aveva ceduta in affitto come balia a un cavaliere fiorentino. Il documento è autografato dal notaio Piero Da Vinci, il padre di Leonardo, che all'epoca aveva solo sei mesi, essendo nato il 15 aprile 1452. Leonardo fu il primogenito di Piero ma non di Caterina, perché - ha spiegato Vecce sulla base dei documenti dell'Archivio di Stato di Firenze - risulta che nel 1450 era stata già ingravidata risultando infatti una balia che allattava.