Codice della strada, tutto pronto: chi dovrà prendere una nuova patente

Matteo Salvini lo aveva annunciato, ora il viceministro Galeazzo Bignami lo ha confermato: il governo sta lavorando ad alcune modifiche al codice della strada, in modo da porre un freno alle stragi. Per farlo non ci saranno soltanto interventi diretti, ma grande importanza sarà dedicata anche alla prevenzione e alla cultura della sicurezza. Intervenuto al #FORUMAutomotive organizzato a Milano, Bignami ha proposto un giro di vite sia sul conseguimento della patente che sull’utilizzo dei monopattini, anche quelli in sharing.

“Lo Stato non può rimanere inerme. In Italia - ha sottolineato il viceministro - sono sufficienti 10 ore di guida per conseguire la patente. Dovremo portarle almeno a 12, avendo presente che la media europea è di 20. È inoltre fondamentale prevedere l'inserimento di test sul pericolo percepito. Molti giovani non hanno la reale idea di cosa possa accadere non rispettando un semaforo rosso o contravvenendo a elementari quanto fondamentali regole per la circolazione. Altri non sono in grado di guidare indifferente auto con cambio manuale e automatico, sempre più diffuso”.

Per quanto concerne la micromobilità, Bignami ha parlato di interlocuzioni in corso con le imprese che si occupano di sharing: “Lo Stato ha il dovere di far utilizzare i mezzi in piena sicurezza. Ed è quindi necessario che chi mette a disposizione i monopattini, renda disponibili anche il casco e i dispositivi di protezione personale. Ho vissuto in casa la perdita di una persona cara in giovane età per un incidente e la mia famiglia ne è uscita spezzata. È un dolore che non si rimargina. Voglio evitare - ha concluso il viceministro - che questa drammatica esperienza tocchi anche ad altri".