Meteo, nera profezia di Giuliacci: "Quando l'Italia sarà investita"

Il meteo cambia ancora e in modo repentino. Secondo il colonnello Mario Giuliacci sull'Italia è in arrivo un ribaltone meteo che potrebbe portare nuovamente freddo e piogge intense sia a nord che a sud. E su meteogiuliacci.it, il colonnello non usa giri di parole e spiega quali sono gli scenari che ci attendono: "Le sorprese vere, in base alle ultime proiezioni dei modelli, potrebbero arrivare nella settimana successiva, quella che ci porterà a Pasqua: è insomma nei primi giorni di aprile che le condizioni meteo potrebbero prendere una piega davvero insolita".

Dunque per il periodo pasquale si prevede una vera e propria inversione di tendenza che potrebbe avere conseguenze pesanti anche sulle partenze in programma nei prossimi giorni. Da qui le prevsioni da "incubo": "Le più aggiornate proiezioni meteo a lungo termine indicano la possibilità di un ennesimo clamoroso assalto di fredde correnti polare che, irrompendo da est, intorno al 3-4 aprile potrebbero investire la nostra Penisola, causando un brusco abbassamento delle temperature.

In base a questo scenario, per qualche giorno, proprio prima della Pasqua, freddo e neve a bassa quota torneranno protagonisti in diverse regioni d'Italia, per poi lascare il posto a un tempo più primaverile proprio in coincidenza con le festività pasquali".