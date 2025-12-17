Meteo, neve e maltempo a Natale: la certezza, ecco dove

Natale è alle porte. E tra le preoccupazioni degli italiani, oltre ai regali e all'organizzazione di cene e aperitivi, c'è anche la questione meteo. "Tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre è prevista una nuova perturbazione in arrivo che coinvolgerà soprattutto Nordovest e Centrosud, con precipitazioni più contenute al Nordest - ha spiegato Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. Ci saranno nevicate in arrivo sulle Alpi occidentali e sull'Appennino ligure mediamente dagli 800-1200m, ma a tratti ancora fin sotto i 500-600m tra Cuneese ed entroterra Savonese. La quota neve sarà elevata sull'Appennino ma in progressivo calo fin verso i 1300-1600m su quello settentrionale. Al momento siamo in attesa di conferme dato che manca ancora una settimana ma, stando alle prime stime, tra la Vigilia, Natale e Santo Stefano il tempo molto probabilmente sarà ancora instabile o a tratti perturbato"

"Ancora una volta il maltempo riguarderà principalmente Centrosud e Nordovest, mentre il Triveneto, al momento, avrebbe precipitazioni nevose più contenute - ha proseguito l'esperto -. A Natale la quota neve si assesterà mediamente dai 700-1200m sulle Alpi occidentali a seconda delle zone. Sulle Alpi marittime la quota neve sarà più bassa mentre sull'Appennino settentrionale si assesterà attorno dai 1000-1500m, superiore scendendo verso Sud. In generale le Alpi orientali rischiano di vedere precipitazioni scarse, comunque nevose in genere dai 900-1400m, a tratti più in basso su Dolomiti e Alto Adige".