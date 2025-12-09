Meteo Giuliacci, un Natale a 20 gradi: previsioni choc

Un Natale a 20 gradi? In attesa di scoprire se l'inverno sotto l'albero sarà una primavera anticipata, di sicuro i meteorologi sono concordi: per i prossimi giorni di avvicinamento al 25 dicembre dovremo prepararci a un caldo anomalo.

Secondo Mario Giuliacci e il suo sito di previsioni e analisi meteogiuliacci.it , il prossimo weekend sarà caratterizzato da un’alta pressione e masse d’aria calde in quota. Risultato: resteranno lontane tanto le perturbazioni atlantiche quanto le correnti gelide dal Nord Europa. Cieli sereni, dunque, su tutta la penisola e ancora per un tempo illimitato. Già per il weekend del 13 e 14 dicembre, sono attese temperature massime abbondantemente sopra le medie del periodo, addirittura 10 gradi in più sui rilievi, sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

Il risvolto della medaglia per una così vasta area di alta pressione sarà la presenza di folti banchi di nebbia, soprattutto sulle pianure dell’Italia settentrionale. "Attenzione in Emilia Romagna, sulla bassa Lombardia, basso Veneto e sulle zone interne del Centro - sottolineano gli esperti di Giuliacci -. Non si escludono nebbie marittime che potrebbero interessare la costa ligure e toscana".

Insomma, aggiungono i meteorologi di 3B Meteo, è ufficialmente "archiviato l'assaggio di inverno precoce". Quando tornerà il freddo? "La gran parte dei modelli concorda sulla possibilità che una eventuale svolta potrebbe essere solo di stampo atlantico, questo esclude già a priori ipotesi fredde per il nostro settore", dal 15 dicembre in poi.