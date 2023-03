Papa Francesco, "infezione respiratoria": impegni annullati, le sue condizioni

29 marzo 2023 a

"Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici": lo fa sapere - in una nota - la Sala Stampa della Santa Sede. "L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera - si legge ancora nella nota vaticana - Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera".

Nelle scorse ore, dall'ospedale si è appreso come il Pontefice sia giunto in ospedale in ambulanza a seguito di un malore. Pare che - come riporta il Corriere della Sera - il Papa abbia iniziato ad avvertire un dolore al petto subito dopo l'udienza generale tenuta in piazza San Pietro, mentre già si trovava nella sua residenza a casa Santa Marta. A quel punto il suo infermiere personale gli avrebbe consigliato, per prudenza, di andare al reparto cardiologia del Gemelli di Roma per controlli.

In Vaticano, anche se non in via ufficiale, si dice che siano state annullate tutte le udienze di giovedì e venerdì. Dunque, sarebbe stato fatto "spazio nell'agenda perché i controlli possano proseguire il tempo eventualmente necessario". Prima di andare al Gemelli, il Papa avrebbe annullato anche l'appuntamento per la registrazione di un'intervista televisiva.