L'Aquila, madre cade dal balcone col figlio di 6 anni: un'altra tragedia

Tragedia a Celano, in provincia de L'Aquila: una mamma di 37 anni sarebbe precipitata dal balcone con il figlio di 6 anni in braccio. Lei è morta, mentre il piccolo, secondo le prime informazioni, si sarebbe salvato. È successo questa mattina intorno alle 8. Il bambino ora sarebbe ricoverato in gravi condizioni in un ospedale della città, il San Salvatore.

I soccorsi sono arrivati immediatamente con l'ambulanza del 118 e un elicottero che ha trasportato subito il bimbo in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio. Anche se secondo un'altra versione sarebbe caduta dal balcone. Sul posto adesso ci sono gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. "Una tragedia, aveva la stessa età di mia moglie, la conoscevo benissimo, anche i suoi genitori, siamo sconvolti", ha commentato il sindaco di Celano Settimio Santilli.

Proprio ieri, tra l'altro, un'altra tragedia ha scosso la comunità dell'Aquila: l'ex primario di urologia all'ospedale di Teramo, in pensione da un mese, ha ucciso la moglie e i due figli e poi si è suicidato: il tutto è accaduto in una villetta a Tempera, frazione della città abruzzese.