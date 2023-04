Meteo, "pessime notizie": la profezia di Giuliacci, quando si rischia la catastrofe

02 aprile 2023 a

Non usa mezzi termini il colonnello Mario Giuliacci nel suo ultimo bollettino meteo: "Pessime notizie per il meteo di Aprile al Nord-Ovest. Il mese parte malissimo, con un'ondata di freddo tardivo del tutto inutile". Il punto è che non ci sarà pioggia, nemmeno una goccia d'acqua sui territori indicati. E pensare che Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia avrebbero bisogno di mesi interi di pioggia per evitare una drammatica siccità estiva.

Nonostante il sole e l'assenza di piogge, le temperature saranno sotto media, in particolare durante la notte. Scrive Giuliacci: "Ci aspettiamo estese gelate tardive nei prossimi giorni, ma in un contesto sempre ed esclusivamente sereno. Le massime saranno vicine alle medie, tra 13 e 15 gradi, per alcuni giorni, le minime anche a -5/-2". Insomma, valori sorprendenti.

Una serie di circostanze che, per ovvie ragioni, desta più di una preoccupazione: agricoltori e allevatori fanno i conti con le scorte idriche che non potrebbero bastare, con conseguenze catastrofiche su raccolti e allevamenti. Il livello dei fiumi infatti è sotto la media, a livelli tipici di metà estate. Peccato che ci si trovi appena a metà della primavera. Insomma, i prossimi mesi potrebbero rivelarsi davvero una sciagura.