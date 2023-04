Terremoto, la terra trema ancora: paura lungo la costa Marchigiana

09 aprile 2023 a

a

a

La terra trema ancora. Nel giorno di Pasqua una scossa di 3.1 è stata registrata nell'Adriatico al largo della costa Marchigiana. Il terremoto, avvenuto alle 16.02, è stato avvertito tra Pesaro e Ancona. Il sisma si è verificato a una profondità di 9.6 km ed è stato chiaramente percepito anche dagli abitanti lungo la costa di Fano e Senigallia. Non vengono per ora segnalati danni a persone o cose.

D'altronde secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Solo il 9 marzo scorso vittima di un sisma è stata l'Umbria. Anche in quel caso non è mancata la paura, con gente scesa in strada. Ad oggi è stato dichiarato lo stato di emergenza con l'invio dei primi quattro milioni di euro per far fronte alle spese più urgenti e, se necessario, per le strutture provvisorie per le famiglie più in difficoltà.

"Ormai la pratica è già sul tavolo del governo – ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci fuori da Palazzo Donini – soltanto per le ultime rifiniture, ma non è escluso che nelle prossime ore si possa arrivare alla delibera". E ancora: "Già nelle prossime ore – ha spiegato durante una conferenza stampa tenuta nella sede della Protezione civile di Umbertide – lo stato di emergenza può essere licenziato, è stato tutto predisposto; può essere la sorpresa da trovare nell’uovo di Pasqua".