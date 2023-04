Orsa Jj4 catturata nella notte in Trentino: dove l'hanno trasferita

18 aprile 2023 a

L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte in Trentino. A renderlo noto la Provincia Autonoma di Trento: il plantigrado è ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole l'appassionato di corsa e di montagna, Andrea Papi nel pomeriggio del 5 aprile scorso: questa mattina presso il Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il governatore Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto su quando accaduto nella notte. Nei confronti dell'orsa JJj4 il presidente Fugatti ha emesso una ordinanza di abbattimento che è stata, però, nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all'udienza fissata per l'11 maggio, per la gioia della Lega anti-vivisezione e animalisti che avevano presentato alcuni ricorsi.

L'orsa che ha ucciso Papi, 26 anni, mentre stava facendo una seduta di allenamento sui sentieri del monte Peller, dopo essere stata catturata è stata trasferita al centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento. A quanto si apprende, il plantigrado è stato catturato da un'apposita squadra del Corpo forestale.