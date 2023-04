Salvatore Parolisi, lo sfogo di Michele Rea: "Ditemi che fine ha fatto"

20 aprile 2023 a

Che fine ha fatto Salvatore Parolisi. Il caporal maggiore dell'esercito che 12 anni fa uccise sua moglie, Melania Rea, è recluso nel carcere di Bollate. Da tempo può chiedere permessi per uscire in quanto detenuto modello. Ma i familiari di Melania Rea di lui non hanno più notizie. E a sfogarsi al Messaggero è il fratello della donna uccisa, Michele Rea. "Quella stessa legge che prevede tanti diritti, a noi non consente di sapere nulla su di lui. Non credo che quando uscirà dal carcere verrà a cercare sua figlia perché se ci avesse tenuto a lei, noi adesso non staremmo neanche parlando e Melania sarebbe ancora viva", ha affermato Michele Rea.

Ora lo zio segue la nipote, la figlia di Parolisi e di Melania che in questi anni è cresciuta e ha anche cambiato cognome. Michele Rea da circa due anni è papà di un bimbo e la nipote è molto presente nella vita familiare di tutti i giorni: "Mia nipote gli fa da sorella maggiore. Posso davvero dire che con lei stiamo tutti facendo un buon lavoro. È bravissima a scuola e ci dà tante soddisfazioni". Poi il pensiero va alla sorella: "Le tante, troppo vittime di femminicidio che ancora leggiamo. Non è possibile che dopo questi fatti, però, siano le vittime e le loro famiglie a doversi sempre difendere dagli assassini". Melania quando venne uccisa dal marito aveva solo 29 anni. Una storia drammatica che ha devastato per sempre una intera famiglia. Ora piano piano, anche la figlia di Melania sta cercando di mettere in piedi la sua vita. E dopo un'infanzia così dolorosa ha un credito aperto con il destino.