Sparatoria a Vicenza, sfila l'arma a un carabiniere e ferisce un vigile

24 aprile 2023

Sfila l'arma a un carabiniere e ferisce un vigile, poi viene ucciso: il conflitto a fuoco sarebbe avvenuto questa mattina a Fara Vicentino, nella zona industriale del paese, in provincia di Vicenza. Secondo i primi elementi raccolti, l'agente della Polizia locale rimasto ferito si troverebbe ora in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine e i soccorritori del 118. Per capire bene cosa sia successo sarebbero al lavoro anche gli uomini della Scientifica.

L'uomo che ha aggredito il vigile e poi è deceduto sarebbe un extracomunitario, forse marocchino. Pare sia arrivato nella zona in cui poi c'è stato lo scontro camminando a piedi nudi per diversi chilometri. Pare fosse stato visto a qualche chilometro di distanza in stato confusionale. A un certo punto, come ricostruito dal Corriere della Sera, l'uomo si sarebbe messo a gridare per strada. Un passante, un immigrato marocchino, avrebbe sentito degli insulti in arabo. Secondo qualcuno, avrebbe pronunciato anche la frase "Allah akbar", cioè "Allah è grande". A quel punto sarebbero intervenuti i carabinieri e ci sarebbe stata una colluttazione.

L'extracomunitario sarebbe riuscito a sfilare la pistola d'ordinanza a uno dei carabinieri mentre i militari cercavano di immobilizzarlo. Nel frattempo sarebbe arrivata anche la polizia locale. L'extracomunitario avrebbe esploso diversi colpi, due dei quali avrebbero raggiunto uno dei vigli urbani al piede e al torace. Lo straniero, poi, dopo essere stato raggiunto da almeno un colpo di pistola, è morto.