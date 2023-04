Meteo, Mario Giulacci: "Situazione incredibile". 40 gradi ad aprile: uno choc

25 aprile 2023 a

Il bollettino meteo di Mario Giuliacci è impressionante: si prevedono temperature fino a 40 gradi in aprile in paesi vicini all'Italia, parzialmente risparmiata da questa "fornace" fuori stagione. In arrivo sull'Italia, comunque, un'ondata di caldo del tutto eccezionale, che colpirà il nostro Paese passando per la Spagna. "Una situazione ai limiti dell'incredibile", sottolinea Giuliacci.

Secondo quanto scrive il colonnello, "risulterà un anticiclone africano veramente incredibile, dal cuore rovente come in piena estate, se non di più. Le isoterme (cioè quanto è calda la colonna d'aria) fanno veramente impressione, sarebbero più alte della media di luglio".

Per quel che riguarda le temperature, si toccheranno i 40 gradi in Marocco e bassa Spagna, in Francia si supereranno addirittura i 40 gradi. In Italia, sono previse giornate soleggiate e calde, con temperature tra i 25 e i 27 gradi e punte vicino ai 30 gradi. Insomma, l'ondata colpirà lo Stivale ma in modo attenuato rispetto a Spagna e Francia. Giuliacci conclude ricordando come, comunque, questi fenomeni siano del tutto inconsueti e sottolineando come un aprile freddo e con molta pioggia, così come era quasi sempre negli anni Novanta, ora sia soltanto un lontanissimo ricordo.