Orsa JJ4, abbattimento? L'ultima clamorosa decisione in tribunale

Nuovo "no" in tribunale. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in sede monocratica, ha sospeso l'abbattimento dell'orsa Jj4. Il Tar ha così accolto il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa contro il decreto con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha disposto l'abbattimento dell'animale. JJ4 è considerata responsabile della morte del runner Andrea Papi e per questo al momento è detenuta nel centro faunistico del Casteller.

Fino alla data della prossima udienza collegiale, la Provincia non potrà dunque procedere all'abbattimento. "Il decreto di Fugatti - tuonano le associazioni, - non è solo assurdo nel contenuto e non adeguatamente motivato, ma rappresenta anche una vera e propria sfida al ministero dell'Ambiente, contrario alla soppressione di Jj4, che ha istituito un 'tavolo tecnico' per l'elaborazione di una nuova strategia sulla gestione degli orsi e mostra di aver ben presente il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali sancito dal nuovo articolo 9 della Costituzione. Fugatti invece procede per conto proprio, come se gli orsi fossero sua proprietà, come se l'art.9 non esistesse e ignorando completamente la mobilitazione di milioni di italiani contrari all'abbattimento".

Soddisfatto il pesidente di Leal, Gian Marco Prampolini, che commenta: "Grazie a un lavoro di squadra, con i nostri legali stiamo cercando di fermare la furia anti orso della Giunta Fugatti. JJ4 è attualmente detenuta al Casteller in regime di carcere duro. La stanno piegando, una sorta di doma per abituarla ad uno spazio ristretto e se dovesse avere salva la vita la mancanza di spazio libero la ridurrà a una sotto specie di orso".